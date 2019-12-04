Odunpazarı Belediyesi’nden okullarda sıfır atık eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan okullarda eğitimler veriyor. Çizgi filmler ve sunumlar kullanılarak yapılan eğitimlerde öğrencilere çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna dair bilgiler de verildi.

Odunpazarı Belediyesi, bölgesinde bulunan okullarda öğrencilere sıfır atık eğitimleri veriyor. Çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından veriliyor. Odunpazarı Belediyesi 2019 yılında yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye sıfır atık konulu eğitimler verdi. Son olarak Vali Ali Fuat Güven İlkokulunda ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlere, 453 öğrenci katıldı. Çizgi film ve sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, çevre sorunlarından çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna kadar pek çok konu anlatıldı. Çevre mühendisleri öğrencilere çöpe ve geri dönüşüme neler atılması gerektiği hakkında bilgi verirken, öğrenciler de gerçekleştirilen eğitimler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler eğitim sonunda; atık çeşitlerinin neler olduğu, sıfır atık kutularına hangi atıkların atılması gerektiği ve daha az atık çıkartmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi oldu.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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