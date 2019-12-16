Soğuk lipoliz ile bölgesel incelme Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Emelnur Güney: "Soğuk lipoliz uygulaması; vücudun farklı bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin tek seansta yüzde 20 ile 40 oranında kalıcı olarak azalmasını sağlar"

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Emelnur Güney Soğuk Lipoliz uygulamasının bölgesel incelmede nasıl kullanıldığını anlattı.

Tıbbi anlamda uygulanan yağ alma işlemlerinin tümüne lipoliz dendiğini ifade eden Güney, “Bu işlemler, diyet ya da egzersizle tüm çabalarımıza rağmen kurtulamadığımız bölgesel yağlardan kurtulmak için kullanılan yöntemler lipolizdir. Bu yöntem doğru beslenme, aktif yaşam tarzı ile desteklendiğinde daha da etkili olur” şeklinde konuştu.

Soğuk lipoliz uygulamasını ise Güney şöyle özetledi: “Soğuk lipoliz yağ hücrelerini dondurarak işlevsiz hale getirip onların yok olmasını sağlayan kontrollü ve bölgesel cilt soğutma yöntemidir.”

Soğuk lipoliz uygulaması ile yağ hücrelerinin soğuğa maruz kaldığı zaman “soğuk kaynaklı panikülit” olarak da ifade edilen programlanmış hücre ölümüne (apopitoz) girdiklerini aktaran Güney, “Uygulanan bölgedeki tüm yağ hücreleri belli derecedeki soğuğa aynı tepkiyi vererek kristalize olurlar. Böylece uygulama yapılan bölgedeki tüm yağ hücreleri hücre ölümüne girdikleri için vücut siluetinde düzenli ve orantılı bir incelme görülür” dedi.

YAĞLAR PARÇALANARAK ATILIYOR

Soğuk lipoliz uygulamasının kişiye ve bölgeye özel büyüklükte vakumlu başlıklar ile uygulandığını aktaran Emelnur Güney, şunları söyledi: “Doku önce 45 dereceye kadar ısıtılıp sonra hızlı bir şekilde 10 dereceye kadar soğutuluyor, bunu uygulamadan önce özel bir membranla bu bölgeyi koruma altına alıyoruz, bu vakumlu aleti uyguladığınızda uygulama alanının iki katı büyüklüğünde bir alandaki yağlar donduruluyor, bu işlemde vakumlu başlıkla bölge çekildikten sonra soğuk uygulama başlıyor, aylar içinde yağ hücreleri ölüm sürecine giriyor ve kalıcı olarak ortadan kalkıyor. Bu işlem FDA tarafından onaylı bir işlemdir, uygulama soğuk olduğu için varis olma ihtimali yoktur, yağlar parçalandıktan sonra lenf dolaşımı ile böbreklerden atılmaya başlanıyor, bu noktada kişi yaşam tarzını düzenleyerek en az 21 gün düzenli spor yapacak, beslenmesine dikkat edecek ve bol bol su tüketecek.”

2 BEDEN İNCELMEK İÇİN

Soğuk lipoliz uygulamasının; vücudun göbek, yan bölge, sezaryen doğum sonrasında oluşan alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin tek seansta yüzde 20 ile 40 oranında kalıcı olarak azalmasını sağladığını ifade eden Güney, “Kişiden kişiye değişmekle birlikte kişi, beslenmesine dikkat eder ve hareket ederse bizim uygulamalarımızda 2 beden incelme gibi bir sonuç almamız için yaklaşık 35 ay içinde gerçekleşir. İncelme olduktan sonra kalıcı sonuç için kişileri aralıklı olarak gelmelerini istiyorum ve uzun süreli kontrol ile sonucun kalıcı olmasını destekliyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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