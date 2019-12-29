İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü’yü gezdi

İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyelerinden oluşan 30 kişilik grup İnönü'yü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette dernek üyeleri İnönü Belediyesi personelleri eşliğinde 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşları'nda Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa tarafından karargah olarak kullanılan ve daha sonra İnönü Belediyesi tarafından müzeye çevrilen İnönü Savaşları Karargah Müzesi'ni gezdiler. Ziyaretçiler burada İnönü Savaşları hakkında bilgi alarak, savaşta kullanılan araç gereçleri incelediler. İstanbul'dan gelen dernek üyeleri, doğal güzelliğiyle hayran bırakan İnler Mağaraları, Açık Fay Hattı ve Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni gezerek ziyaretlerini tamamladılar.

İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri. ilçe ziyaretlerinin ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ettiler. Ziyarette İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Dernek Başkanı Sultan Yalçın. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ederek, dernek üyeleri adına onur belgesi takdim etti.

ESKİŞEHİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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