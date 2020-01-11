Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Odunpazarı Belediyesi “Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı” parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor. Kurtuluş Oyunpazarında yapılan son etkinlikte, minikler, makarnaları elleri ile boyayarak kolye yaptı. Evlerinden getirdikleri makarnaları renk renk boyayan minikler, daha sonra yaptıkları kolyeleri taktı. El becerilerini geliştirmek için hortum yapım etkinliği de yapan minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.

ESKİŞEHİR 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.