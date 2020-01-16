Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Oyunlarla Geri Dönüşüm’ ve ‘Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı’ atölyeleri düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Yeryüzü Ekolojik Okulu’nda bireysel ve öğrenci gruplarına yönelik hazırlanan atölye programlarının da ilki düzenlendi. Ülkü Anaokulu’ndan 23 öğrenci, Yeryüzü Ekoloji Okulu Masal Evi’nde gerçekleştirilen ‘Oyunlarla Geri Dönüşüm’ ve ‘Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı’ atölyelerine katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen Oyunlarla Geri Dönüşüm Atölyesi eğitiminde; öğrencilere kişisel ayak izlerini nasıl azaltabilecekleri soruldu ve bunun yollarından birinin geri dönüşüm olduğu anlatıldı. Geri dönüşümün öneminden bahsedilen eğitimin ardından konu ile ilgili videolar izletildi. Ayrıca TEMA Vakfı’nın 5D ile sıfır atık eğitimi kapsamında tasarlanan sıfır atık kutusundan da yararlanılarak çeşitli oyunlar oynandı.

Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı Atölyesi’nde ise iklim değişikliğine dikkat çekilerek enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında çocuklara bilgiler verildi. Çocuklara, birey olarak küresel ısınmayı ve karbon ayak izinin azaltılması için neler yapılabileceği ile ilgili Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nıb (WWF) eğitim materyali olan ‘2 Şehir’ oyunu oynatıldı ve Ekolojik Ev ile Yeşil Şehir çıktıları üzerinde çalışmalar yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda Besin Ağı ve Ekosistem, Oyunla Kodlama, Oyunlarla Geri Dönüşüm, Pastil Yapımı, Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı, Teraryum ve Küresel Amaçlar atölyelerinin devam ettiğini bildirdi. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda düzenlenen atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaşılabileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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