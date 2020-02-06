Yüzügüllü onursal üye yapıldı Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: "Zey köyü kaya mezarları tanıtılmalı"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Köy Muhtarı Sebahattin Kartaler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü ziyaret etti.

Yeni kurulan ZEYDER yönetimi ziyaretlerine başladı. İlk olarak Sivrihisar Belediyesini ziyaret eden dernek yöneticileri, Başkan Yüzügüllü’yü onursal üye yaparak plaket takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yüzügüllü, özellikle Zey köyü kaya mezarları ile yakından ilgilendiğini ve buraların tanıtılması gerektiğini aktardı.

ZEYDER Başkanı Mehmet Ali Uz, yolun bozukluğundan bahsederek gerekli çalışmaların başlatılması ricasında bulundu.

Öte yandan Sivrihisar ziyareti hakkında bilgi veren Uz, “Derneğimiz geçmişten geleceğe ışık tutarak kültürümüzü yaşatmak bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Derneğimiz hakkında bilgi vermek için Sivrihisar’daki kamu kuruluşlarında görev yapan Zeyliler ziyaret edildi. Derneğe üye yapıldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi” dedi.

ESKİŞEHİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:29

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.