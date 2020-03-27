(Görüntülü) Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı



ESKİŞEHİR?de Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi?nde oluşturulan atölyede öğrencilerin yanı sıra gönüllü öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir grup sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Günlü bin adet maske üretilen atölyenin kısa sürede 5 bin kapasitesine çıkacağını ifade eden okul müdürü Sırrı Kabadayı, ?Atölyede öğrencilerin yanı sıra gönüllü öğretmenler hatta mezun öğrencilerimiz bile çalışıyorö dedi.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi, Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıkların talebi üzerine maske kurdukları atölyede maske üretimine başladı. 15 kişinin yer aldığı atölyede günlük bin adet maske üretildiğini ifade eden okul müdürü Sırrı Kabadayı, ?Meslek lisesi olarak bizlerde ülkemizin zor şartlarda maske üretmek için girişimlerde bulunduk. Biraz ham madde ve kumaş temininde güçlük çektik ama 2 gündür çalışmalara başladık. Şu anda aralarında öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz, mezun öğrencilerimiz üretimde katkı sağlıyorlar. Burada üretilen maskeler öncelikle, Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık çalışanları ve görevliler için maske üretiyoruz. Kapasitemizi de günlük bin adetten 5 bine çıkarmayı hedefliyoruzö dedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen de maske üretimi yapılan atölyede gönüllü olarak çalışıyor. Maske üretimine katkı sağlamak için atölyede olduğunu ifade eden Çimen, ?Aslında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Şube Müdürüyüm. Dün maskelerle şube müdürü arkadaşı görüp sordum. Burada üretilmeye başladığını söyledi. Anneme küçükken çıraklık yapıyordum. Biraz terzilikten anlıyorum. Buradaki dikiş makinesini hemen öğrenip işe başladık. Gönüllü olarak elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabahları şubeye giderek işlerimizi bitiriyoruz. Sonrasında buraya gelerek gönüllü olarak maske üretimine destek oluyoruz. Atölyede matematik öğretmenimiz var, dikiş bilmiyor ama kumaş çizimlerinde bize yardımcı oluyorö diye konuştu.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi?nde üretilen maskeler öncelikli olarak Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu?nda yer alan görevliler ile sağlık çalışanlarına dağıtılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2020-03-27 17:10:09



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