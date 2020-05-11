Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala uymayan 129 kişiye ceza

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Eskişehir'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala uymayan 129 kişiye ceza yazıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 24 ildeki sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Uygulamaya dahil olan Eskişehir'de de yasağa uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 129 kişiye idari para cezası verildi.

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