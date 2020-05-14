ESOGÜ Korona günlerini sanatla anlatmaya devam ediyor

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri Korona günlerini ve bununla birlikte değişen hayatı grafik, resim, video çalışmaları gibi sanatsal faaliyetlerle yorumlamaya devam ediyor.

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü mezunlarından Aysu Bekar da “Korona Günlerinde Sanat” çalışmaları kapsamında dijital kolaj çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarında evde kalma durumu farklı açılardan yorumlandı.

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