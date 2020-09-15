Çevreye rahatsızlık veren şüpheli polisi de tehdit edince gözaltına alındı

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Eskişehir'de, kapı zillerini çalarak çevreye rahatsızlık veren bir şüpheli polis ekiplerine güç kullanarak direnmesi üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesinde yaşandı. İddialara göre; C.D. (28) isimli şahıs, kapı zillerini çalarak çevreyi rahatsız etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, konuştukları sırada şüpheli C.D., polislere güç kullanarak direnip, tehdit ve hakaret etti. Yaşanan olay üzerine ekipler, şüpheliyi Görevli Memura Mukavemet ve TehditHakaret suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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