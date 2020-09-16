Ekip aracına çarpan otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı (2)

2 ŞÜPHELİDE TUTUKLANDI
Eskişehir´de ele geçirilen 24.4 kilo esrarla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-16 14:32:49
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