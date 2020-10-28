Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet yüce milletimizin; vatanının bir karış toprağından, bağımsızlığından ve hürriyetinden ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı ölümsüz bir abidedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yüce milletimizin kahramanlık, fedakârlık, azim ve kararlılıkla inşa ettiği bu eşsiz abide, dayanışma ruhumuzun, toplumsal bütünlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin de simgesi olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanı, Türk milletinin vatan kıldığı topraklarda hür ve bağımsız yaşama iradesinin tecellisidir. Milletimizin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla yürüttüğü İstiklal Harbimiz, eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olarak bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara örnek olmuştur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

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