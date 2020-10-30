Vali Ayyıldız Düden Mağarasına hayran kaldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Sarıcakaya ilçesi ziyaretinde Beyyayla Düden Mağarası’na hayran kaldı.

Vali Ayyıldız, bir dizi inceleme çalışması için Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti. İlk başta yeni atanan Kaymakam Muhammed Taha Canpolat’ı ziyaret eden Vali Ayyıldız, burada ilçe hakkında bilgi aldı. Sarıcakaya Belediyesi ziyaretinde gençlerle buluşan Vali Ayyıldız, onlara önemli nasihatlerde bulunduktan sonra Satranç takımı hediye etti. Gençlerde kendi ürettikleri ve üzerinde Vali Ayyyıldız’ın ismi bulunan bir ahşaptan kandil hediye etti. Belediye Başkanı Hüseyin Çam’dan ilçede yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi alan Vali Ayyıldız ardından Türkiye’nin en uzun mağaraları arasında yer alan Beyyayla Düden Mağarasını ziyaret etti. Mağaraya hayran kalan Ayyıldız bölgenin turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.