"Müşahede alanları derhal kapatılıp mühürlenmeli" Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı “Bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurduruldu” “Eskişehir Büyükşehir Belediyesince teşekküllü hayvan hastanesi, ilçe belediyeleri ise kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurulmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Müşahede alanları derhal kapatılıp mühürlenmeli" Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı “Bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurduruldu” “Eskişehir Büyükşehir Belediyesince teşekküllü hayvan hastanesi, ilçe belediyeleri ise kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurulmalı”

İHA

"Müşahede alanları derhal kapatılıp mühürlenmeli" Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı “Bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurduruldu” “Eskişehir Büyükşehir Belediyesince teşekküllü hayvan hastanesi, ilçe belediyeleri ise kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurulmalı”

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, merkez belediyeler hariç bakımevi olmayan ilçe belediyeleri tarafından, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların konulması amacıyla oluşturulan geçici müşahede alanlarının acilen kapatılarak mühürlenmesi gerektiğini belirterek, "Eskişehir DKMP Şube Müdürlüğü, bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurdurmuştur” dedi.
Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, daha önce alınan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla geçici müşahede alanlarının oluşturulması kararını değerlendirdi, taleplerini dile getirdi. Hazırlanan yazıda, bu alanların ilçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların protokol yapılan belediye geçici bakımevi ekiplerine teslim edilinceye kadar gözetim altında tutulacağı alanı olarak ifade edilmesinin aldatıcı olduğunu belirten Yapıcı, “Çünkü Odunpazarı Belediyesi ilçelerle olan protokolünün bu tür hayvanların tedavisini kapsamadığını belirtmektedir. İlçelerdeki yaralı, kazalı, hasta hayvanları bakımevine almamaktadır. İlçelerde yaralı hayvan ihbarlarına gitmemektedir. Kısırlaştırma alımları içinse, en az 2 hafta veya aylık aralıklarla gitmektedir. Yazıda, dayanak gösterilen yasa maddesinin oluşturulan bu alanlarla hiç bir ilgisi bulunmamakta, tam aksine en hızlı şekilde ibaresini hiçe sayarak hasta, yaralı hayvanları bu alanlarda bekleterek ölüme terk edilmesini teşvik etmiştir. Başında veteriner hekim olmayan, eğitimli bakıcısı olmayan bu alanlar, keyfi şikayet üzerine belediyelerce toplanan hayvanların konulduğu ölüm kamplarına dönüşmüştür. Buralara konulan hayvanların yemeklerini ve sularını kimlerin verdiği, bakımlarını hangi belediye personelinin yaptığı, hayvanların hangi usullerle yakalanıp toplandığı bilinmemektedir. Geçici müşahede alanı oluşturmuş belediyelerin tamamı, vatandaştan gelen şikayet üzerine hayvanları toplayıp buralara koyduklarını beyan etmektedirler. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili yönetmeliği belediyelerin hayvanların toplama kurallarını net bir şekilde hükme bağlanmıştır. Bakımevi olmayan belediyeler hayvan toplayamazlar. İlçe belediyeleri, yetkisini aşarak yasaya aykırı toplama yapmaları ve hayvanları yok etmeleri için teşvik edilmiştir. Belediyelerin zabıta ekiplerine hayvan toplatması, iş sağlığı ve güvenliği kanununa aykırıdır. Ocak 2019'da Mihalıççık Belediyesi'nin zabıta ekipleriyle topladığı hayvanları koyduğu yasaya aykırı toplama alanında, zavallı hayvanlar karlı zemin beton üzerinde, boyunlarından iple bağlanmış, önlerine çamurlu sular ve kuru ekmekler konulmuş halde bulunmuşlardı” dedi.

“Toplama kampları kuruldu”
Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, geçici müşahede alanı adı altında, bakımevi olmayan ilçe belediyelerine hayvan toplama kampları kurdurulduğunu anlattı. Ayrıca, kuduz gibi riskli hastalık sebebiyle kedi, köpek gibi hayvanların karantina altına alınması gerektiği durumlarda bu alanların kullanılacağı ifade edilse de, böyle alanları belediyeler değil, mevzuata göre veteriner hekim gözetiminde tarım ilçe müdürlüklerinin oluşturmakla yükümlü olduğunu ifade eden Yanıcı, taleplerini ise söyle sıraladı;

“Müşahede alanları acilen kapatılarak mühürlenmeli, yenilerinin kurulması yasaklanmalı”
“Eskişehir ilçe belediyelerine kurdurulan yasaya aykırı geçici müşahede alanlarının kaymakamlıklarca acilen kapatılarak mühürlenmeli, yenilerinin kurulması yasaklanmalıdır. Belediyelerin, hasta, yaralı hayvan ihbarları için kendi bünyelerinde 7/24 ambulans ile veteriner hekim bulundurmasının sağlatılmalı. Tüm ilçe belediyelerinin teşekküllü hastane veya fakültelerden hizmet alım sözleşmesi yapmaları sağlatılmalı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesince teşekküllü hayvan hastanesi kurulması ve bakımevi olmayan ilçe belediyelerince kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurulmasının sağlatılmasını talep ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Suriye'ye 6 tır dolusu insani yardım malzemesi yola çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'den Suriye'ye 6 tır dolusu insani yardım ...
Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı “Eskişehir’imizden satın alarak esnafımızı desteklemek zorundayız”
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan´a ulaştı (2)
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni ...
HES kodu eşleştirmeyen onlarca vatandaş kapıda kaldı Kartlarını eşleştirmeyenler duraktan geçemedi
YEREL HABERLER HES kodu eşleştirmeyen onlarca vatandaş kapıda ...
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
TEBEV ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER TEBEV ihtiyaç sahiplerinin yanında
Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu
Taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azaldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık” “Bundan sonra ülkemizden Çin’e ve Avrupa ülkelerine demiryoluyla ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz”
YEREL HABERLER Taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan´a ulaştı
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni ...
Bakan Karaismailoğlu: “Trenimiz önümüzdeki hafta Çin’e varacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız” “E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Trenimiz önümüzdeki hafta ...
Kışlıklar tezgâhta kaldı
YEREL HABERLER Kışlıklar tezgâhta kaldı
Yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Değeri 600 bin lirayı bulan saatlerin sahipleri ortada yok Tamir için bırakılan saatler geri alınmayınca sayıları binleri aştı Saatler arasında değeri 15 bin liraya kadar çıkan ünlü markaların ürünleri ile Osmanlı döneminde kullanılan gümüş saatler de var
YEREL HABERLER Yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip ...
Koronavirüsü yenen hemşire: Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anladım
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire: Nefes almanın ne kadar ...
Definecilerin kazısında patlama oldu, aralarında çıkan kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Definecilerin kazısında patlama oldu, aralarında ...
Eskişehir’de define ararken hazırlanan patlayıcı infilak etti Define ararken infilak eden patlayıcı öldürmedi, arkadaşları döverek öldürdü
YEREL HABERLER Eskişehir’de define ararken hazırlanan patlayıcı ...
Başkan Kesikbaş: “Eskişehir’i küresel bir kent haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kesikbaş: “Eskişehir’i küresel bir kent haline ...
Genç tiyatrocular eğitimlerini online sürdürüyor
YEREL HABERLER Genç tiyatrocular eğitimlerini online sürdürüyor
Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat üretiliyor Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimi başladı
YEREL HABERLER Atık sıvılar kullanılarak lityum karbonat ...
2. Piyano Günleri tamamlandı
YEREL HABERLER 2. Piyano Günleri tamamlandı
Vali Erol Ayyıldız’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü ...
Rektör Şenocak’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ...
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
YEREL HABERLER Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X