Eskişehirspor - Menemenspor: 2-2

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Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

ESKİŞEHİRSPOR: EkremSezgin, Furgan, Talha (Dk. 45 İbrahim), Kaan (Dk. 90 Göktuğ), Tolga (Dk. 71 Bedirhan), Erdal, Bilal, Furkan, Sholaja, Berkay (Dk. 79 Buğra)

MENEMENSPOR: SelamiEmre (Dk. 82 Bekir), Furkan, Adamu (Dk.74 Mehmet), Murat (Dk. 60 Şeref), Taşkın, Tidjani (Dk.74 Rasheed), Ömer, Kamara, Tayfun, Rıdvan

GOLLER: Dk.33 Sezgin, Dk. 60 Berkay (Eskişehirspor), Dk. 39 (P) Taşkın, Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Tolga, Sholaja (Eskişehirspor) Rıdvan, Mehmet, Ömer, Taşkın (Menemenspor)TFF 1'nci Lig´in 15´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

23´üncü dakika ceza sahasında topla buluşan Kamara´nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

33´üncü dakika Eskişehir spor öne geçti. Kullanılan kornerde altıpas üzerinde Sezgin´in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

39´uncu dakikada skora denge geldi. Tidjani´nin yer kalması sonrasında hakem Caner Ak beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında kullanan Taşkın, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1´lik eşitlikle sona erdi.

60´ıncı dakikada sol kanatan gelişen Eskişehirspor atağında Kaan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Berkay´un şutunda top filelerle buluştu: 2-1.

90+5'nci dakika Menemenspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Şeref´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-12-19 18:06:05



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