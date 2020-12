Türkiye'de örnek bir uygulama Atık kağıtlardan 120 bin tebrik kartı üretildi

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, 2021 yılı için 5 bin adet tebrik kartı üretilirken, 2009’dan bu yana üretilen tebrik kartı sayısı 120 bine ulaştı. Başkan Ataç uygulamanın, Türkiye’de tek olduğunu ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanatsal değeri olan, her biri farklı el yapımı kağıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Her yıl özgün bir tasarım ve güncel bir konu ile tasarlanan yılbaşı tebrik kartları, atölyede Tepebaşı Belediyesi’nin değerlerini yansıtacak mesajlarla, özel üretim süreçlerinden geçerek hazırlanıyor.

Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen Sukurusu kağıtları, 2021 yılı için kartın iki yüzünde iki farklı görsel oluşturacak bir kesim ile tasarlandı. Ön yüzde 2020 yılını temsilen bir kaktüs görseli olan Sukurusu kağıdının kesilerek boşaltılmış kısmı, kartın içinde neşeli bir illüstrasyonda kullanılarak yılbaşı sembolü olan geyik ve Türkiye'de neredeyse her yerde yaşayan böcek kapangil familyasından bir kuş türü olan Robin kuşu ailesinin dayanışması görselini oluşturuyor. Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde üretilen yeni yıl tebrik kartları ile kartpostal geleneği de yaşatılmış oluyor. Bu yıl pandemi kısıtlamalarına uygun olarak düzenlenen üretim süreci için 6 personel çalışarak, yaklaşık 5 bin adet kart hazırladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 12 yıldır gerçekleştirilen yılbaşı tebrik kartı üretimini incelemek üzere Sukurusu Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Bu yılın teması “Koronavirüs ile mücadelede empati”

2021'e girerken, koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılı için yapılan tasarım, pandemi sürecinin öğrettiklerini konu alıyor. Ziyaretinde tebrik kartı uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının bu yılki temasının, koronavirüsle mücadelede empatinin önemi olduğunu ifade etti. Başkan Ataç, “Tebrik kartımızın bu yılki temasını konuşurken, dünyayı etkisi altına alan pandemi fikrinde birleştik. 2009’dan beri yaptığımız bu kartlar aynı zamanda vatandaşlarımız tarafından saklanıyor ve bir anı oluyor. Cep telefonlarına atılan mesajlar, bu kartların sıcaklığını yansıtmıyor. Biz gerçek hislerimizi kağıda dökersek, farklı bir yönü olduğuna inanıyoruz. Bu seneki kartımızın da bir yüzeyinde, ‘Dünyayı bambaşka biçimde gördük, yaklaşmadan sevdik, uzaktan sevdik’ sözleri yer alıyor. Bu sözler koronavirüsten dolayı geldiğimiz hali anlatıyor. Kartımızdaki bir diğer mesaj ise ‘Güçlendiren, öğreten, özen gerektiren bir yılı geride bırakıyoruz’ oldu. 2020’de öğrendiğimiz koronavirüs önlemlerini anımsatıyor. Kartımızda yer alan görsel ise bir ağaç ile birlikte koronavirüse de benziyor. Kartın içinde ise benim mesajım olan, ‘Empati ve dayanışmanın sürdüğü, birlikte daha güçlü olduğumuz, sağlıklı bir yıl dilerim’ sözleri var. Elbette koronavirüsle mücadelede empati çok önemli. Taktığım maske ile ben kendimi korurken çevremdekileri de korumuş oluyorum” diye konuştu.



“Bu uygulama Türkiye’de tek”

Sukurusu Uygulama Merkezi’nin Türkiye belediyeleri içinde tek olduğunu da ifade eden Başkan Ataç, merkezin faaliyetleri hakkında da bilgiler vererek, “Sukurusu Uygulama Merkezimiz bu güzel faaliyete 2009’dan beri devam ediyor ve yılbaşı kartlarımızın çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin adet kart hazırlayacağız. Böylelikle 12 yılda ürettiğimiz tebrik kartı sayısı da 120 bine ulaşmış oluyor. Burada çok önemli olan şey, atık kağıtların değerlendirilmesi. Atık kağıtlarımız yeniden kağıda dönüşüyor ve bir takım işlemler ile son haline getiriliyor. Çok ciddi bir el emeği ve tasarım söz konusu. Atığın tasarım ile değerlendirilmesi çok güzel. Ayrıca ortaya çıkan çalışmalarda sentetik olan hiçbir şey yok. Tamamen doğal kurutulmuş bitkiler ile de süsleme yapılıyor. Böylelikle kağıt farklı bir anlam ve boyut kazanmış oluyor. Burası Türkiye’de özellikle belediyeler içinde tek konumda olan bir merkez” sözlerini kullandı.

