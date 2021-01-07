Aynı işyerinden 3 defa hırsızlık yapınca yakalandı

Eskişehir’de aynı markette üçüncü kez hırsızlık yapan şahıs, işletme çalışanı tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarına bağlı Kırmızıtoprak mahallesindeki bir marketten daha önce 2 kez hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilen S.A., aynı işyerine üçüncü kez hırsızlık yapmak için geldiğinde market çalışanı tarafından farkedildi. Görevli, güvenlik kameralarından daha önce 2 kez alkollü içecek çaldığı tespit edilen şüpheliyi izlemeye başladı. Market çalışanı D.K.’nin dikkatli izlemi sonucunda şüpheli tekrar hırsızlık yaparken görüldü. Çaldığı alkollü içecek ile birlikte market çalışanı tarafından yakalanan ve suçunu itiraf eden şüpheli polise teslim edildi.

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