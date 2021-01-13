Eskişehir’e beklenen kar nihayet geldi Vatandaşlar alışık olduğu beyaz örtüye uyandı

Eskişehir uzun süredir beklediği kar yağışına nihayet kavuşurken, kentin özellikle yüksek kesimleri gece yarısı başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı Seyitgazi ve Kırka ilçelerinin yanı sıra kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yağışın olduğu bölgelerde yaşayanlar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise kar yağışı yerini sulu kar ve yağmura bıraktı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışı hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

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