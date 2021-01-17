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Bu makine tek başına bir fabrika Birçok sektöre hitap eden makine yeni iş kapısı oldu Kayra Döküm Teknolojileri İşletme Sahibi Emrah Avcı: “Yüksek üretimli kendi iş kapılarını ufak maliyetle kurmak mümkün”

İHA

Bu makine tek başına bir fabrika Birçok sektöre hitap eden makine yeni iş kapısı oldu Kayra Döküm Teknolojileri İşletme Sahibi Emrah Avcı: “Yüksek üretimli kendi iş kapılarını ufak maliyetle kurmak mümkün”

Eskişehir’de bulunan bir firma, ürettiği makine ile vatandaşların 60 bin lira yatırımla kendi işlerini kurmasının yanı sıra bir fabrika kadar üretim yapabilmelerini de sağlıyor.
Eskişehir’de Kayra Döküm Teknolojileri isimli firma, üretmiş olduğu döküm makinaları ile ucuz maliyetlerle yüksek kazanç sağlama imkanını sağladı. Üretilen makine fiyatı yaklaşık olarak 60 bin lira civarında. Bu makineye yatırım yapan vatandaşlar günde binlerce ürün çıkarabiliyor. Özellikle bijuteri, hediyelik, ayakkabı, çanta ve balık av malzemeleri sektörünün kullanmış olduğu metaryellerinin üretilmesini sağlayan makina düşük yatırımı ile yeni bir iş kapısı oluşturuyor. Ufak bir alana kurulumu yapılan makine bir fabrika kadar ürün üretmesiyle de dikkat çekiyor. Çok sayıda sektörün ihtiyacını karşılayan bu makinayı alan vatandaşlar kısa sürede kullanmasını öğrenerek yeni bir iş sahibi oluyor.

“Küçük makine ile üretimde büyük bir fabrika kurmuş oluyorlar”
Makinaları üreten firma sahibi Emrah Avcı, vatandaşların ucuz maliyetle kendi iş kapısını oluşturabileceklerini söyledi. Makinanın günde binlerce ürün üretebildiğine dikkat çeken Avcı, “Kurşun, polyester ve sıvı plastik döken makinalar üretiyoruz. Bu makineleri de yerli olarak üreten tek firmayız. Öncelikle bir makine imalatçısıyız. Bu makineleri alan müşterilerimiz genelde takı sektöründe çok çalışan var. Kolye, küpe, bileklik gibi ürünler yapıyorlar. Daha sonra promosyon ürünler yapanlar ile balık av malzemeleri üreten müşterilerimiz de bu makinayı tercih ediyor. Bunların yanı sıra ufak sanayi parçalarını da bu makine ile üretebiliyorsunuz. Bu makineleri üreten tek firma olduğumuz için piyasada çok fazla sektörün içine girmiş bulunuyoruz. Çok düşük yatırım maliyeti ile küçük ama büyük bir fabrika kurmuş oluyorlar. Üretim kapasitesi çok yüksek. Kullanımı çok kolay. Yaklaşık 60 bin lira gibi bir rakamla, çok ciddi rağbet gören sektöre adım atmış oluyorlar. Burada tabi ki makinenin yanı sıra nasıl kullanacakları da önemli. Bu konuda da biz çok ciddi eğitimler veriyoruz. Kimseye ihtiyacı kalmadan, ürünlerini üretebilir hale geliyor. Çok ciddi bir çalışma yapar ise, 1 ayda dahil yatırım yapmış olduğu parayı kazanabilir. Üretim maliyetleri çok düşük. Satış rakamları yüksek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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