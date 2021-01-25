Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü Rektör Erdal'ı ziyaret etti

Avrupa’da 200’den fazla üniversite şehrinde lokalleri bulunan Avrupa’nın en büyük disiplinlerarası öğrenci kulübü Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selin Ünen, Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü Üyesi Saide Nihan Sert, Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Kulübü Başkanı Mahmut Kılıç, Rektör Erdal’a gelecek dönem için planlanan etkinlikler ve organizasyonlar hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Erdal, Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü’nün, farklı kültür, anlayış ve bakış açılarına sahip bireylere birbirlerini tanıma fırsatı veren, önyargıların kaldırılması, karşılıklı güven, anlayış ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığına dikkat çekerek, Üniversite olarak tüm öğrenci kulüplerinin etkinliklerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.