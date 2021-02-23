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Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde yasadışı avlanan 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

DKMP ekipleri Eskişehir merkezi ile Alpuşefliği tarafından 17 ile 21 Şubat tarihleri arasında icra edilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasadışı avcılık yapan toplamda 17 kişiye işlem uyguladı. Denetimlerde 8 adet yarı otomatik av tüfeği yakalanırken, koruma altında bulunan 7 tane sığırcık kuşuna tazminat uygulanmak için el konuldu.

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