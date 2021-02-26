Balkan göçmenlerinden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kültür dernekleri ile temasları devam ediyor. Son olarak Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan, İncesulular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Can, Kızılinler Kültür Derneği Başkanı Barbaros Sevk ve Sarıcailyas Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Sami Tuna Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Tepebaşı Meclis Üyesi de olan Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan, Başkan Ataç’a Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu’na başkan adayı olduğunu bildirdi. Çalışkan, “7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek federasyon seçimlerine adaylığımı açıkladım. Dernek başkanı arkadaşlarımın teveccühü ile aday olma kararı aldım. Ahmet Ataç Başkanımıza da adaylığım hakkında bilgi vermek üzere, federasyonumuza bağlı dernek başkanı arkadaşlarım ile birlikte ziyarette bulunduk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Çalışkan’a adaylığı için hayırlı olsun dileklerini iletirken, Balkan göçmenlerinin Eskişehir’in kültürel varlığına büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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