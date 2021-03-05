Normalleşme ile nikah malzemelerinde satış arttı Nikah hediyelikleri kapış kapış, yeni trend: 'Fidanlı davetiyeler' Yeni yasaklardan korkan çiftler nikah hazırlıklarına hız verdi

Eskişehir'de, davetiye, nikah hediyelikleri, nişan şekeri ve organizasyonları yapan Yasemin Demirbilek, normalleşme süreci ile birlikte ürünlerinin satışında belirgin ölçüde artış görüldüğünü söyledi. En çok talebin jel mumlar ve kabak hediyelikleri olduğunu belirten Demirbilek, davetiye yanında fidan hediye etmenin de yeni trend olduğunu vurguladı.



“İnsanlar nikah hazırlıklarına hız verdi, siparişlerimizde ciddi artış var”

Pandemi sürecinde işlerinin tamamen durduğunu ifade eden Demirbilek, “Düğünlerin tamamen kısıtlandığı pandemi döneminde satışlar bitme noktasına geldi, ancak normalleşme ile birlikte nişan şekerlerimizde artış oldu. Bundan öncesinde nikah hediyeliklerimizi 30 adet yaparken şimdi sayının da artmasıyla beraber bizde de talepte ciddi artış oldu. Adet sayısında model olarak da çok sipariş var. İnsanlar yasaklardan önce hemen nikahlarını düzenlemek için acele ediyorlar çünkü riskin turuncu veya kırmızıya dönme ihtimalinden korkuyorlar. Bu durum da bizim satışlarımızda ciddi bir hız gerektirmeye başladı haliyle. İnsanlar siparişlerinin hemen ellerine ulaşması konusunda ısrarcı” dedi.



“Kabak modelli nikah hediyelikleri ve fidan hediyeli davetiyeler revaçta”

Davetiye satışlarının bu aralar yoğun olduğunu ifade eden Demirbilek, “Yoğun davetiye talebinin yanı sıra nikah hediyeliklerinde de artış var. Jel mumlar ve diğer hediyelikler çok gidiyor. Makrome anahtarlıklar ve kahveler var, bunlar haricinde kabak modelleri bu sene çok revaçta. İnsanlar bir de yeni olarak fidan hediye ediyorlar davetlilerine. Fidan davetiyelerinde de bu sezon fazla talep bekliyoruz, o şekilde gözüküyor. Hem davetiye hem de bir fidan hediye ediyorlar” diye konuştu.

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