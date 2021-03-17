Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı

İHA

Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı

Eskişehir’de kaçak tütün sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.Ç. isimli şahsın yaptığı dükkânda kaçak olarak içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron satıldığı bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, bin 341 paket içi kaçak tütün doldurulmuş makaron sigara, 37 kutu halinde 7 bin 400 adet boş makaron, 23 kilogram kıyılmış kaçak tütün, satışa sunulmak üzere hazırlanmış sigaraların ambalajlandığı bin 10 adet kilitli plastik torba, 4 kilogram nargile tütünü ve 1 adet tütün doldurma makinesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan A.Ç. isimli işletme sahibi şüpheli “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mihalıççık’ta kar şaşkınlığı Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta kar şaşkınlığı Yer yer kar kalınlığının ...
Rahim sarkmasına karşı Kegel egzersizi Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz: "Kadınlar Kegel egzersizlerini düzenli yaparak, rahim sarkmasını önleyebilirler"
YEREL HABERLER Rahim sarkmasına karşı Kegel egzersizi Özel Ümit ...
İnönü’de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme ...
Organize Patiler’de görev değişimi
YEREL HABERLER Organize Patiler’de görev değişimi
Eskişehir’de 20 çeşit yerli ve milli tohum deneme çalışması
YEREL HABERLER Eskişehir’de 20 çeşit yerli ve milli tohum deneme ...
Avcılığa adanmış yarım asır Diş hekimi 75 yaşındaki İnan Vardar: "Avcılık bir spor dalı veya hobi değildir, doğaya olan ilgim sebebiyle avcılığı bırakamıyorum" “Türkiye’de lisansı olan 300 bin kişiye karşılık 3 milyon kişi ava gidiyor, yani ava gidenlerin sadece 10’da 1’inin avlanma izni var" "Kaçak avlar izni olanlara fatura ediliyor, kamuoyundaki olumsuz algıdan rahatsızız"
YEREL HABERLER Avcılığa adanmış yarım asır Diş hekimi 75 yaşındaki ...
32 yıldır girdiği her seçimi kazandı 77 yaşındaki muhtar Hüsnü Petek, 7. dönem muhtarlığa devam ediyor Bastonla da olsa sabah namazından işine gelip yatsı namazında evine dönüyor Türkiye’nin geçmişle kıyasla son 20 senede aklıların alamayacağı kadar geliştiği söyleyen Petek; "Özal Türkiye’nin ufkunu açtı, ama Erdoğan hizmetler etti, kendisinden çok etkileniyorum" "Bundan sonra da yola devam” dedi.
YEREL HABERLER 32 yıldır girdiği her seçimi kazandı 77 yaşındaki ...
Kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza
Başkan Demir, Eskişehir’de savunma sanayi firmalarını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Demir, Eskişehir’de savunma sanayi firmalarını ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 arttı (2)
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ...
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
YEREL HABERLER Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya ...
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 arttı
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ...
Eskişehir’e dolu yağdı
YEREL HABERLER Eskişehir’e dolu yağdı
Covıd-19 sivil havacılık sektörünü olumsuz etkiledi ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan; "Bir önceki yıla kıyasla koltuk sayıları yüzde 51 oranında azaldı"
YEREL HABERLER Covıd-19 sivil havacılık sektörünü olumsuz ...
Eskişehirspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları ...
Kısıtlama saatleri içinde araçla satılan alkollü içecekler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatleri içinde araçla satılan alkollü ...
Savunma sanayide ihracat yüzde 30 arttı, ithalat yüzde 60 geriledi Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkarttığı çeşitli zorluklar, gizli ve açık ambargolara rağmen ürünlerimizi sahaya vermeye devam etmektedir" "Bizim rolümüz projeleri yerli ve milli sistemlerle donatmak” ESO'daki toplantıda, savunma sanayisine yönelik hizmet veren Eskişehir’deki işletmelerin katkıları konuşuldu
YEREL HABERLER Savunma sanayide ihracat yüzde 30 arttı, ithalat ...
Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı İlçe halkı bu yıl da badem ve kayısı yiyemeyecek
YEREL HABERLER Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek ...
'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER 'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli ...
Günyüzü ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılar uçtu
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılar ...
Eskişehir’de algı yönetimi madenciliğe zarar veriyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Yapılan algı yönetimi girişimcilerin önünü kesiyor” Eskişehir Sanayi Odası Meslek Komisyon Üyesi Metin Çekiç: “Alpu’da yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor” "Doğru bilgilendirildiğinde Eskişehir halkı madenciliğe karşı değil”
YEREL HABERLER Eskişehir’de algı yönetimi madenciliğe zarar ...
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
YEREL HABERLER Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli ...