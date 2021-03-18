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Tokkal ailesinin katil zanlısına istenen ceza belli oldu Zanlı Mehmet Şerif Boğa'ya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İHA

Tokkal ailesinin katil zanlısına istenen ceza belli oldu Zanlı Mehmet Şerif Boğa'ya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir’de İlkayEmel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa hakkında savcı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
İddianamede, Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanarak Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelinin 4 yaşındaki çocuk ile anne ve babasını çok sayıda bıçak darbesiyle merhamet duygusu olmadan, vahşi bir yöntemle öldürdüğü, durumun toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü bu sebeple davranışın normal bir öldürme hareketinin ötesinde eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Tokkal çifti ile Mehmet Şerif Boğa arasında alacak verecek meselesi varmış
İddianamede, maktul İlkay Tokkal ile Mehmet Şerif Boğa arasında borca karşılık devrettikleri evin iadesi konusunda anlaşmazlık olduğu belirtildi. Olay günün yaşananlarla ilgili ise iddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Maktul İlkay Tokkal'ın Doruk İletişim isimli bir iş yeri olduğu, şüpheli Mehmet Şerif. B. ile ortak telefon alım satım işi yaptıklarını, maktulün işlerinin bir süre önce bozulduğu ve piyasaya borçlandığından dolayı M. İ. isimli arkadaşından borç para talebinde bulunduğu öğrenildi. M. İ'nin ise borca karşılık maktul Emel Tokkal'ın Eskişehir'de bulunan evini ipotek etmesini, borcun ödenmesi halinde geri vermeyi teklif ettiği, akabinde evin Mehmet Şerif B.'ye devredilmesine karar verildiği, şüphelinin 78 bin lirayı M. İ'ye havale etmesi üzerine bu evi şüpheliye devrettiği, daha sonra maktuller ile şüpheli arasında evin iadesi konusunda uzlaşmada problem yaşandığı anlaşılmıştır."

Mehmet Şerif Boğa olay günü 75 dakika Tokkal çiftinin evinde kalmış
Olay günü yaşananlar hakkında iddianamede şu cümlelere yer verildi:
"Komşuların saat 20.10 sıralarında bağrışma sesleri duyduğu, yine saat 20.20'de 'Emel, Emel' diye bağırma seslerinin geldiği, ama bu sesin İlkay'a ait olmadığı, saat 20.25'te kapının sertçe kapatılarak koşar adımla bir şahsın merdivende aşağıya doğru inme sesleri duyulduğu, şüphelinin eve 19.16'da girdiği, yaklaşık 75 dakika civarında kalarak 20.30 sıralarında maktul Emel'in telefonunu poşete koyarak çıktığı anlaşılmış, çalıntı telefonla ilgili tefrik kararı verilmiştir. Cinayetin 15 Şubat'ta işlendiği, 3 cansız bedenin ise 16 Şubat günü bulunduğu, güvenlik kameralarında cinayeti işlediği iddia edilen şüphelinin saat 20.30'da sol elinde beyaz bir poşet ile binadan çıkarak yol üzerinde bir ticari taksiye bindiği ve uzaklaştığı anlaşılmıştır. Şüphelinin saat 20.59'da Yıldıztepe Mahallesindeki ikametinin yan kısmında bulunan boş arsada yere eğilerek bir şeyler gizlediği, 20.00 sularında ise arsadaki tahtalardan atlayarak evine girdiği belirlenmiştir."

Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemi
İddianamede, olay günü çilingir aracılığıyla kapısı açılan evde olay yeri hakkında görülenlerle ilişkili olarak şunlar belirtildi:
"Emel Tokkal'ın salonun 3'lü koltuğunda, 4 yaşındaki Ali Doruk'un salonda yerde ve İlkay Tokkal'ın giriş kapısı yakınlarında ölü bulunduğu, evde çok miktarda kan izinin bulunduğu, çocuk odası kapısının kırık olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan incelemede, evde bulunan gri renkli çoraptaki kan izinin maktullerle uyuştuğu belirlenmiştir. Sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

Olayın geçmişi
16 Şubat günü Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’nde ikamet eden İlkayEmel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Harekete geçen polis ekipleri cinayetin şüphelisinin İlkay Tokkal’ın arkadaşı Mehmet Şerif Boğa olduğunu tespit etti. Ekipler yoğun çalışmanın ardından güvenlik ve MOBESE kameralarını izleyerek Mehmet Şerif Boğa’yı yakaladı. Adliyeye sevk edilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

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