Beylikova’da 40 çiftçiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı

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Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanlarının Arttırması” projesi kapsamında ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı.

Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtımı törenine; Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Kaymakam Başoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uygun tarafından 40 çiftçiye 1 ton yonca tohumu ve 78 paket silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

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