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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı

İHA

Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesi vesilesiyle Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin iş birliğinde “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Türkçe konuşan halklar üzerinde derin izler bırakmış önde gelen mutasavvıfların konuşulduğu çalıştayın açılış konuşmaları, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek tarafından gerçekleştirildi.
Türkİslam dünyasının manevi önderlerinin eserleri ve görüşleri bilimsel olarak tartışılacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar çalıştayın açılış konuşmasına, 2021 yılının, bir beden ve bir ruhtan oluşan insanoğlunun manevi hastalıklarına çözüm aramış olan Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli ve Ahi Evran gibi Türkİslam dünyasının manevi abidelerinin yılı olarak kutlandığını belirterek başladı. Rektör Tomar, çalıştayda çok değerli bilim ve kültür insanlarının Türkİslam dünyasının manevi önderlerinin eserlerini ve görüşlerini bilimsel olarak tartışacağını vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
“Birçok bilinmezin ortaya çıkacağı çok verimli bir çalıştay olacak”
Açılış konuşmasına, “Yunus Emre diyarı Eskişehir’den sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyorum.” diyerek başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Bu çalıştayda Orta Asya’dan Anadolu’ya, Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye uzanan iklim içerisinde Türkçe konuşan halklar üzerinde derin etkiler bırakmış olan mutasavvıflarımızı ve ilim adamlarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla, birçok bilinmezin ortaya çıkacağı çok verimli bir çalıştay olacak. Bu vesileyle bu çalıştayda hem iş birliği hem gönül birliği yaptığımız paydaşlarımıza, çalıştayın düzenleme kurlunda yer alan Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Bülent Bayram ve Mehmet Mazak ile birbirinden değerli tüm konuşmacılarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
“Türk tasavvuf düşüncesinin akıllarımızdan gönüllerimize ve gönüllerimizden akıllarımıza nüfuz etmesini diliyorum”
Çalıştayın amacının, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir coğrafyada Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye bu coğrafyada derin izler bırakmış Türk tasavvuf düşüncesinin temsilcilerini ve etkilerini ortaya koymak olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan bütün paydaşlara tek tek teşekkürlerini iletti. Rektör Ak konuşmasının devamında, “Bu çalıştayda, Türk süfliliğinin mimarları olan Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’nin çeşitli açılardan ele alınması dışında diğer Türk mutasavvıflarının düşüncelerinin ve yaşam şekillerinin gelişmesine katkıları da incelenecek. Böylece bu çalıştay, Türk tasavvuf düşüncesinin kaynaklarının derli toplu olarak ortaya konmasına da büyük katkı sağlayacak.” dedi.
“Yunus Emre’nin dizeleriyle medeniyetimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz”
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sevgiyle, aşkla ve kardeşlikle gönlümüze adeta bir taht kuran hislerini kalplerimize bir nakış gibi işleyen Yunus Emre’nin dizeleriyle medeniyetimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi’den başlayan destur ile dergâhlarda yetişen dervişler 1071 Malazgirt’ten sonra Anadolu olarak kabul ettiğimiz bu coğrafyayı sevgiyle aşkla, merhametle ve vicdanla kuşatmayı bildiler. Tüm konuşmacılar ve dinleyiciler için çalıştayımızın azami şekilde faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla bütün paydaşlarımıza, hocalarımıza ve katılımcılara teşekkürlerimi borç bilirim. Hepinize saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.
“Türk dilinin yurt tutuşunu Yunus Emre olmadan düşünmek mümkün değildir”
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ise, “Bugün bu programda düşünce dünyamızın, dilimizin, dinimizin ve kültürümüzün gelişim sürecinde çok önemli rol oynamış şahsiyetler üzerine oldukça önemli konuşmaların yapılacağı bir toplantıda sizlerle beraberiz. Bundan şeref duyduğumu kendi adıma söylemek isterim. Tarih öncesi çağlardan bu yana çok büyük medeniyetlerin beşiği olan bu coğrafyada Türk dilinin yurt tutuşunu ve gelişmesini Yunus Emre olmadan düşünmek mümkün değildir. Değerli dostlar, değerli gönül insanları, programın hazırlanmasında emeği geçen dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Yerleşik Algılar ve Tarihsel Gerçekler: Yunus Emre Gerçeği”, Prof. Dr. İskender Pala ise “13. Yüzyıl Anadolu’sunda Edebi ve Kültürel Ortam: Yunus ve Çağı” isimli açılış konferanslarını gerçekleştirdiler. Çevrim içi olarak yayınlanan ve yoğun katılımın olduğu çalıştay, “Ahmet Yesevi ve Türk Dünyasına Etkisi”, “Yunus Emre ve Düşünce Dünyası” ve “Yunus Emre’nin Yüzyılı: Türk Süfliliğinin Mimarları” başlıklı oturumlarla gün boyu devam etti.
İlgi duyan herkes çevrim içi olarak 10 binin üzerinde katılımcıya ulaşan çalıştayın kayıtlarına Anadolu Üniversitesi resmi YouTube kanalı üzerinden de erişilebilecek.

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