Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı.

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Furgan (Dk.77 Onurhan), Bedirhan, Furkan (Dk.45 Talha), Selman (Dk.45 Tolga), Uğur, Mevlüt (Dk.80 Arda), Emir, Cihangir, Onur (Dk.87 Necati), Berkay.

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: AtillaMert, Sedat, Batuhan (Dk.81 Berat), Oğuzhan, Manaj (Dk.62 Abdulkadir), Cemal (Dk.73 Oğuz), Enes (Dk.62 Anıl), Taşkın, Muhammed (Dk.81 Mihajlovic), Cumali

GOLLER: Dk.37 Manaj (p), Dk.45+3 Taşkın, Dk.77 Abdulkadir (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Emir Yıldız (Eskişehirspor).

TFF 1´inci Lig'in 31´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor´a 3-0 mağlup oldu.

32´nci dakikada Taşkın´ın sağdan kullandığı korner atışında Sedat´ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.

37´nci dakikada Mert´in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını, Manaj gole çevirdi: 0-1.

44´üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manaj´ın şutu, savunma oyuncularına çarparak az farkla dışarı çıktı.

45´inci dakikada ceza sahasına giren Enes, karşı karşıya kaldığı kaleci Cengiz´i geçemedi. Dönen topu Manaj tamamlamadık istedi, top kaleci Cengiz´de kaldı.

45+3´nci dakikada Taşkın´ın yaklaşık 35 metre mesafeden vurduğu müthiş şut ağlarla buluştu: 0-2.

49´uncu dakikada Onur´un ceza sahasına girerek vurduğu şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.

51´inci dakikada organize atakla gelen Eskişehirspor´da Behirhan´ın ceza sahası sağ çaprazdan vurduğu şut yan ağlarda kaldı.

56´nci dakikada Cihangir´in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.

65´inci dakikada Mevlüt ile kaleci Cengiz arasındaki geri pas anlaşmazlığında, topu önünde bulan Cemal´in vuruşu üstten auta çıktı.

77´nci dakikada kontra atakta Enes kaleciyle karşı karşıya kalırken, onun pasında Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-04-18 15:26:54



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