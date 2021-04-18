Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı.
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Furgan (Dk.77 Onurhan), Bedirhan, Furkan (Dk.45 Talha), Selman (Dk.45 Tolga), Uğur, Mevlüt (Dk.80 Arda), Emir, Cihangir, Onur (Dk.87 Necati), Berkay.
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: AtillaMert, Sedat, Batuhan (Dk.81 Berat), Oğuzhan, Manaj (Dk.62 Abdulkadir), Cemal (Dk.73 Oğuz), Enes (Dk.62 Anıl), Taşkın, Muhammed (Dk.81 Mihajlovic), Cumali
GOLLER: Dk.37 Manaj (p), Dk.45+3 Taşkın, Dk.77 Abdulkadir (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Emir Yıldız (Eskişehirspor).
TFF 1´inci Lig'in 31´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor´a 3-0 mağlup oldu.
32´nci dakikada Taşkın´ın sağdan kullandığı korner atışında Sedat´ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.
37´nci dakikada Mert´in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını, Manaj gole çevirdi: 0-1.
44´üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manaj´ın şutu, savunma oyuncularına çarparak az farkla dışarı çıktı.
45´inci dakikada ceza sahasına giren Enes, karşı karşıya kaldığı kaleci Cengiz´i geçemedi. Dönen topu Manaj tamamlamadık istedi, top kaleci Cengiz´de kaldı.
45+3´nci dakikada Taşkın´ın yaklaşık 35 metre mesafeden vurduğu müthiş şut ağlarla buluştu: 0-2.
49´uncu dakikada Onur´un ceza sahasına girerek vurduğu şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.
51´inci dakikada organize atakla gelen Eskişehirspor´da Behirhan´ın ceza sahası sağ çaprazdan vurduğu şut yan ağlarda kaldı.
56´nci dakikada Cihangir´in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Atilla güçlükle kornere çeldi.
65´inci dakikada Mevlüt ile kaleci Cengiz arasındaki geri pas anlaşmazlığında, topu önünde bulan Cemal´in vuruşu üstten auta çıktı.
77´nci dakikada kontra atakta Enes kaleciyle karşı karşıya kalırken, onun pasında Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-04-18 15:26:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.