Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinden 'Fark Edilmeyen Tehlike: Moda Endüstrisi' konulu makale

Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Fark Edilmeyen Tehlike: Moda Endüstrisi’ başlıklı ortak bir makale yazıp bu kategoride yarışmaya sundular.

Gençlerin çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini makale, fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliğini hedefleyen ‘Young Reporters for the Environment’ (Çevrenin Genç Sözcüleri) programı, uluslararası işbirliği kategorisi kapsamında, Eskişehir Fatih Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri İngilizce öğretmenleri Reyhan Bilgili’nin danışmanlığında; ‘Fark Edilmeyen Tehlike: Moda Endüstrisi’ başlıklı ortak bir makale yazıp yarışmaya sundular.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Reyhan Bilgili konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG 12) ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ temasından yola çıkılarak aslında tüm 17 hedefin gerçekleştirilmesinde rolü olan bu konuyla ilgili makaleyi yazarken öğrenciler; tekstil ürününün yaşam döngüsünü incelemesinden başlayıp konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynak araştırması yaparak çarpıcı bilgilere ulaştılar. Sektörün doğaya maliyetiyle ilgili verileri arkadaşlarıyla paylaşarak harekete geçtiler. Okullarında arkadaşlarının bu konudaki farkındalık düzeylerini ölçmek üzere anket yaparak elde ettikleri verilere makalelerinde yer verdiler" dedi.

Proje çalışması hakkında konuşmasını sürdüren Bilgili, şunları söyledi: "Doğamızın yükünün azalması için sorumluluğun sadece üreticilere değil tüketicilere de ait olduğu bilincine varan öğrenciler; sürdürülebilir modayla ilgili tüketicilerin bilmesi gerekenleri konunun uzmanlarıyla röportaj yaparak öğrendiler. Tüketici alışkanlıklarının değişimini sağlayacak tavsiyeleri hayata geçirmeye başladılar. Günümüzü ve geleceğimizi ilgilendiren bu çevre problemine bilinçli ve duyarlı bir biçimde yaklaşan her iki ülkenin öğrencileri; pandemi koşullarına bağlı olarak okullarında yaptıkları çevrimiçi yaygınlaştırmanın yanı sıra fiziksel olarak katılacakları kampanyalar düzenleyerek sorumlu tekstil tüketimi hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunacaklar."

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