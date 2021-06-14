Mevsimlik işçi olarak çalışırken tarlada üzerine yıldırım düşen Salih, öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tarlada mevsimlik işçi olarak çalışırken üzerlerine yıldırım düşen akraba iki çocuktan Salih Güneş (15) yaşamını yitirdi, Abdülgani Güneş ise yaralandı.
Şanlıurfa´dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi´ne gelen ailelerin çocukları Salih Güneş ile Abdülgani Güneş dün tarlada çalışırken üzerlerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan 2 çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Güneş, bugün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde otopsisi yapılan Güneş´in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Şanlıurfa´ya doğru yola çıkarıldı. Abdülgani Güneş´in ise tedavisi sürüyor.FOTOĞRAFIDHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-06-14 15:01:59
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