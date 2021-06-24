Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aranan 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul, Diyarbakır, Edirne ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri şehir merkezinde saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.