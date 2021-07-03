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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

İHA

Ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Eskişehir’de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, 5 iş yerinden ve 1 evden hırsızlık ile 2 güveni kötüye kullanma suçlarının şüphelisi olduğu tespit edilen Saime B, saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan Saime B., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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