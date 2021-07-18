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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçılar Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

İHA

Aşçılar Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın kentte faaliyet gösteren dernek temsilcileri ile temasları devam ediyor. Son olarak Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kaya, dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, “Tepebaşı Belediyemizin bizlere desteği çok büyük. Daha faydalı işler yapabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Ahmet Ataç’a destekleri için teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, “Eskişehir gastronomisine katkı sağlayan Eskişehir Aşçılar Derneği’ne ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Kaya, Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim etti.

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