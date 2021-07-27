ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yeni bir yüksek lisans programı açıldı Eğitim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yeni bir yüksek lisans programı açıldı.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde açılan Eğitim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı 2021 2022 döneminde eğitim öğretim hayatına başlayacak. Eğitim teknolojisini kuramsal ve uygulamalı yönleri ile ele alan program; öğretim teknolojileri alanında bireylere akademik perspektif kazandırmak, alan sorunlarını tespit etmek, öğretim tasarımı ve bilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzere akademik insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyor. 15 kişilik kontenjanı bulunan programın kayıt şartlarını ALES puanının yüzde 50’si, en az 40 olan yabancı dil puanının yüzde 20’si ve diploma notunun yüzde 30’u oluşturuyor.

Bu sene ilân edilen listeye göre, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Sınıf Eğitimi, Özel Eğitim Doktora Programları; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Yükseköğretim Yönetimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları; Yükseköğretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci öğretim) Programı ile Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları, İlköğretim Matematik Eğitimi, Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan eğitim) Programları bulunuyor.

1620 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrim içi ortamda yapılacak başvuruların sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak. Detaylara ebe.ogu.edu.tr’den ulaşılabileceği belirtildi.

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