Gençlik ve Spor Bakanlığı Tepebaşı Gençlik Merkezi tarafından ‘Sahnesizler’ konseri düzenlendi.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tepebaşı Gençlik Merkezinin gönüllü gençlerinin oluşturduğu “Bi’Takım Projeler” grubu tarafından ‘sahnesizler’ isimli konser ve ses yarışması düzenlendi. GSB Tepebaşı Gençlik Merkezinin “Bi’Takım Projeler” grubu, üniversiteli gençlerin özgüven ve sosyal uyum gelişiminin sağlanması, ayrıca sınavlarda yarışacak öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması amacıyla ses yarışması düzenledi. Çeşitli branşlarda yarışmaya katılan gençler sahneye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren gençlere ödüllerini Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü, Tepebaşı Gençlik Merkezi Müdürü ve jüri üyeleri verdi. Etkinliğe katılan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür etkinliklerin sayısının çoğalması temennisinde bulundu.

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