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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hibe destekli damızlık koçlar törenle teslim edildi

İHA

Hibe destekli damızlık koçlar törenle teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının Yüzde 50 Hibe ile Damızlık Koç Alımı Destek Projesi kapsamında Damızlık Koç Teslim Töreni düzenlendi.
Sivrihisar ilçesi Gülçayır Mahallesi'nde bulunan Damızlık Koç Deposu alanında gerçekleşen törene Sivrihisar ve Günyüzü Belediye başkanları, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü, Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı, Günyüzü ve Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, ilgili şube müdürleri ile yetiştiriciler katıldı.

“Bin 500 damızlık koç ihtiyacı karşılanacak”
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş programın açılışında yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 Ekim ayında “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” yayımlanmıştı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın hazırladığı Damızlık Koç Alımı Hibe Programı ile aralarında ilimizin de bulunduğu Koç Teke İstasyonu olan 6 il, program yürütücüsü olarak belirlendi. Koordinatör illerden biri olarak Eskişehir’de başta ilimiz olmak üzere Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta ve Denizli illerinde dağıtılacak olan bin 500 adet damızlık koç ihtiyacı karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Toplamda 2 bin 235 adet damızlık koç talebinde bulunuldu”
Proje istatistiklerinden bahseden Müdür Ender Muhammed Gümüş, sözlerine şöyle devam etti:
“İlimizden hibe desteklemesine 732 adet yetiştirici başvurarak 2 bin 235 damızlık koç talebinde bulunmuştur. Puanlama esasına göre seçilen yetiştiricilere damızlık koç hibe desteklemesi yapılmaktadır. Bu günkü törenimizde hibe programından yararlanmaya hak kazanan Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık, Çifteler, Tepebaşı ilçelerinde ikamet eden toplam 5 ilçede 25 yetiştiricimize 82 adet Anadolu Merinos cinsi damızlık koçları teslim edeceğiz. Anadolu Merinosu üstün verim özellikleri ve zayıf meralardan faydalanabilme kabiliyeti ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Anadolu Merinosu ırkı ile ilgili ilimizde 15 yıldır yürütülmekte olan 2 adet Halk Elinde Islah projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 bin hayvanlık anaç materyallerimize ıslah çalışması uygulanmıştır. Bakanlığımızın ilimize verdiği 1 milyon 350 bin hayvan hedefine ulaşmada dağıtılan damızlık koçlarımızın da etkili olacağını düşünerek tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Başkan Yüzügüllü: “Damızlık koçlar yetiştiricilerimize hayırlı olsun”
Konuyla ilgili olarak konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Bir çiftçi çocuğu olarak hayvancılıkta damızlığın ve koçun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Devletimiz her zaman tüm imkânlarını üreticimiz, çiftçimiz için seferber ediyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederek kura çekecek olan tüm yetiştiricilerimize damızlık koçların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yetiştiricilere damızlık koçları teslim edildi
Konuşmaların ardından puanlama sisteminde en yüksek puan alan Günyüzü ilçesinden Ali Başaran ve Murat Öztürk, Tepebaşı ilçesinden Emine Öztürk, Sivrihisar ilçesinden Selçuk Turan’a ait damızlık koçların seçim kurası protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra diğer yetiştiriciler kura çekimlerini kendileri gerçekleştirerek taahhütnamelerini imzaladılar. Dağıtılan damızlık koçlardan memnuniyetini dile getiren yetiştiriciler, sağlanan bu fırsattan dolayı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

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