Eskişehir´de ormanlara girişler yasaklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu´nun yasağa ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilimizde Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararlarıyla 02.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Ormanlara Giriş-Çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2021-07-31 17:26:53



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