Hayalet ekran koruyucuya her geçen gün ilgi artıyor Mesajların, videoların ve telefondan yapılan bütün işlemlerin yan taraftan görülmesini engelliyor

Son dönemlerde vatandaşlar, cep telefonlarına kırılmaz camlı ekranlar yerine hayalet ekran koruyucularını taktırıyor.

Her geçen gün kişisel verilerin korunması zorlaşırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kırılmaz ekranların yerini hayalet ekran koruyucuları alıyor. Hayalet ekran koruyucuları, mesajların, videoların ve telefondan yapılan bütün işlemlerin yan taraftan görülmesini engelleyen ekran olmasıyla biliniyor. Gerek otobüste giderken gerek ise kafelerde otururken cep telefonuyla yapılan işlemleri başkalarının görmesini istemeyen vatandaşlar, son dönemlerde hayalet ekran koruyucularını tercih ediyor. Hayalet ekran koruyucularının fiyatları ise, 50 TL’den başlayıp 120 TL’ye kadar çıkıyor.

Eskişehir’in Taşbaşı Çarşısı’nda telefon ve aksesuarları satış işi yapan Ahmet Lütfullah Özkan, hayalet ekran koruyucularını her yaştan insanların aldığını söyledi. Hayalet ekran koruyucularının fiyatlarına da değinen Özkan, “Hayalet ekran koruyuculara inanılmaz bir talep var. Vatandaş normal kırılmaz cam telefonuna taktırmıyor onun yerine bu hayalet ekran dediğimiz ekranları tercih ediyor. Bu ekranları tercih etmelerinde ki sebep ise toplu taşımada kafede çeşitli sosyal alanlarda yanındakinin telefonunu görmemesini istiyor. Çünkü kötü niyetli insanların göz ucuyla bakarak bile sosyal medya hesap adına, rumuzlara, uygulamalarda ki bilgilere, ad soyadı, kimlik numarası ulaşması oldukça kolay bunun için son zamanlar da vatandaşlar bu hayalet ekran koruyuculara olan ilgisi arttı. Bunların fiyatları ise telefonun markasına ve hayalet ekran koruyucunun kalitesine göre değişiyor. Normal kırılmaz ekranın fiyatı 20 ila 40 TL arasında değişirken hayalet ekran koruyucu ekranın fiyatı ise 50 TL’den başlayıp 120 TL’ye kadar gidiyor. Talep çok yüksek şuanda elimizde bile kalmadı özellikle gençler tercih ediyor. Fiyatına bakmazsınız çünkü kullanışlı ve güvenilir” şeklinde konuştu.

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