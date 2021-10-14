Hırsızlık şüphelisi 4 şahıstan 3’ü tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek mahallesindeki bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Takip edilen şüpheliler polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.U., N.D., G.T. ile A.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kaçarken geçtikleri yerlerde yapılan aramada, 80 bin lira değerinde olduğu tespit edilen çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.U., N.D. ile G.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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