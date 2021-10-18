Arslan'dan üniversitelilere "Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin" çağrısı ESOGÜ Akademik Yılı açılış törenine katılan AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan; “Bilimsel, idari ve mali özerklik; mahkememize göre üniversite özerkliğinin ayrılmaz unsurlarıdır” “Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hâkim olması gereken bir mekândır"

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, aklın, özgürlüğün ve çeşitliliğin önemine değinerek, “Aklın kullanılması, üniversitenin hocasıyla, öğrencisiyle, bilim insanıyla özgür olmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 20212022 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, AYM Başkanı Prof. Dr. Arslan’ın yanı sıra, AYM üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve akademisyenler de katıldı.



“Mahkememiz sıklıkla ilgili davalarda akademik özgürlükten bahsetmektedir”

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, üniversitenin anlamı üzerine yaptığı açılış konuşmasında, akıl, özgürlük ve çeşitlilik kavramlarına değindi. Üniversite dendiğinde aklına bu üç kavramın geldiğini ifade eden Arslan, “Aklın kullanılması kurumsal anlamda üniversitenin özerkliğini, bireysel anlamda da özgürlüğü gerektiriyor. AYM’nin kararlarında bilimsel ve idari, mali özerklik; üniversite boyutuyla çok sık vurgulanıyor. Mahkemeye göre bu üç kavram aslında üniversite özerkliğinin ayrılmaz unsurlarıdır. Bunların birine yönelik müdahale, diğerlerini etkileyecek ve üniversite özerkliğini ciddi anlamda sakatlayacaktır. Mahkememiz sıklıkla ilgili davalarda akademik özgürlükten bahsetmektedir. Serbestçe bilimsel faaliyetlerde bulunma anlamında kullanmaktadır. Akademik özerklik, akademik özgürlük üniversitelerin olmazsa olmaz unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kurumsal anlamda özerkliğin ötesinde üniversiteye hâkim olması gereken temel değer, hiç kuşkusuz özgürlüktür. Çünkü aklın kullanılması, üniversitenin özgür olmasını hocasıyla, öğrencisiyle, bilim insanıyla özgür olmasını gerektiriyor” diyerek aklın ve özgürlüğün öneminin altını çizdi.



“Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun”

Gençlere seslenen Arslan, “Sevgili gençler, değerli öğrenciler; Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birindesiniz. Kimliğiniz ve kişiliğinizin inşa sürecini burada tamamlayacaksınız. Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi, ‘Fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun’” tavsiyelerinde bulundu.



“Üniversite doğası gereği çeşitliliğin mekânıdır”

Özgürlüğün birlikte yaşamanın kurallarını koyan hukukla çevrelenmek zorunda olduğunu belirten AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hâkim olması gereken bir mekândır. Ancak bu özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü halel getirmeyecek şekilde, hukuk içinde kullanılması hayati derecede önemlidir” dedi. Arslan, önemine değindiği çoğulculuğun, üniversitenin sahip olması gereken üçüncü bir özellik olduğunu belirterek konuşmasında, “Üniversite doğası gereği çeşitliliğin mekânıdır. Toplumsal ve siyasal çoğulculuğun temelinde de bu olgu yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da açılış konuşmasında, “Başarılarımız bu yıl da üniversitemizi bir cazibe merkezi haline getirerek kontenjanlarımızın yüzde 100’üne yakınının dolmasına neden olmuştur. Yurdumuz ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileriyle daha da büyümüştür, güçlenmiştir” dedi ve üniversite hakkında genel bilgiler verdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise konuşmasında, “Misafirlerimizi Eskişehir’de ağırlamaktan sevinç duyuyoruz. Kuruluştan kuruluşa ilklerin ve güzel başlangıçların şehri olan Eskişehir’de bugün yine güzel bir başlangıçta bu nezih toplantıda bulunmanın memnuniyetini duyduğumu belirterek yeni akademik yılın üniversitemize, camiamıza, ilimize hayırlar getirmesini diliyorum” sözlerini kullandı.

Program, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’a hediye ve plaket takdiminin ardından, AYM üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’in akademik yılı açılışının ilk dersi olarak “Bireysel Başvuru Hakkı” başlıklı konuşması ile devam etti.

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