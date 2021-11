Zengin, üniversite öğrencileri ile buluştu Serkan Can Zengin; "Gençler, girişimci olmaktan ve adım atmaktan korkmamalı"

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Pandemi döneminde salgın tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremediği konferanslarına yeniden başlayan Serkan Can Zengin, Uludağ Üniversitesi'nde İktisat Topluluğu tarafından düzenlenen ve pandemi dönemi sonrası ilk etkinliği olan konferansa konuk olarak katıldı. Üniversitenin İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve pandemi tedbirlerine göre oturma düzeni oluşturulan konferansa yaklaşık 200 kişi katıldı.



“21. Yüzyıl becerileri”

Zengin, “21. Yüzyıl becerileri” konulu konferansında, üniversite öğrencilerinin 21. yüzyılda ihtiyaç duyacağı beceriler, merak, hayal gücü, girişimcilik, eleştirel düşünme, problemleri kavrayıp çözebilme, doğru iletişim kurma gibi konularda bilgiler paylaştı, deneyimlerini aktardı. Öğrencilerin, korkularının yenmesinin önemli olduğuna değinen Zengin, "Girişimci olan ve kendisinden emin olan her genç başarılı olacaktır. Yeter ki doğrularınıza inanın ve yürümekten korkmayın" dedi.

