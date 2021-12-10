“Sağlıklı zayıflama programı ile sadece 3 ayda vücut dinçleşiyor, ağrılar azalıyor” Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Uzun vadede sağlıklı beslenmeyi öğreten bir program uyguluyoruz” “Yalnızca zayıflamıyor, sağlığımıza da kavuşuyoruz”

Uzm. Dr. Türkan Tünerir, sağlıklı zayıflama programları ve uygulamaları ile kişilerin daha dinç şekilde kilo verdiğini belirterek, “3 aylık seanslar sonrasında kişi, vücudunun zindeleştiğini ağrılarının azaldığını kilo vermede zorlanmadığını ve daha dinç uyandığını anlatıyor” dedi.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesindeki Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Birimi’nden Uzm. Dr. Türkan Tünerir, bu birimde yalnızca beslenme programı oluşturulmadığını, kişinin hastalıklarına, vücut kitle endeksine ve yaşam biçimine özgü bir program belirlendiğini ifade etti. Programın aşamalarını anlatan Uzm. Dr. Tünerir, “Buraya gelen danışanımızın önce Dâhiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent tarafından muayenesi yapılarak; metabolik bir hastalığı olup olmadığına, diyabet, insülin direnci, kalp damar hastalıkları ve kişinin kilo almasında bunların etkisinin olup olmadığına bakılır. Sonrasında kişinin vücut analizi yapılarak yağ ve kas oranları not edilir ve aynı zamanda vücut ölçüleri de alınarak kişiye en uygun yağ yakma diyeti oluşturulur” dedi.



“Akupunktur iştahı azaltarak sağlıklı kilo vermeyi ve düzenli beslenmeyi destekliyor”

Danışanların yapılan testler sonrasında hem sağlığın hem de zayıflaması için gerekli beslenme şeklinin belirlendiğini belirten Uzm. Dr. Tünerir, “Doktor hasta ile ilgili tüm verileri toplayarak kişiye özel bir zayıflama programı oluşturur. Programın içindeki fonksiyonel beslenme ile her hafta hasta takibi yapılarak verilen kiloların yağdan mı kaslardan mı yoksa sıvıdan mı verildiği kontrol edilir, burada kas kütlesinin azalmaması asıl hedefimiz” diye konuştu. Dâhiliye Doktoru Hasan Levent’in 20 yıllık akupunktur ve sağlıklı zayıflatma tecrübesi olduğunu vurgulayan Tünerir, “Beslenmenin düzenlenmesi ve irade kontrolünün sağlanmasının desteklenmesinde doktorumuz Akupunktur yöntemini uygulayarak kişinin bu sürece daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Akupunktur iştahı azaltarak hem sağlıklı kilo vermeyi hem de düzenli beslenmeyi destekliyor” ifadelerini kullandı.



Egzersiz, Andulasyon ve ozon terapisi uygulanıyor

Sağlıklı Zayıflama Biriminde kilo kaybının yanı sıra incelme ve sıkılaşma için de uygulamalarının bulunduğunu aktaran Uzm. Dr. Tünerir, “Programımızda; merkezimizde bulunan Hidroterapi havuzunda haftada 3 gün egzersiz bulunuyor. Böylece kişi kilo verirken aynı zamanda hareket ederek, daha sağlıklı ve sıkı bir vücuda sahip olabiliyor. Biliyorsunuz ki, havuz içinde yapılan egzersizlerle daha kısa sürede daha çok kalori yakılabiliyor” diye konuştu. Havuz içi egzersizlerin yanı sıra birimde uygulanan Andulasyon Cihazı ile 1, 2 beden incelme sağlandığını da sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Andulasyon cihazını 1 aylık programda haftada 3 gün uyguluyoruz, bu cihaz ödem atma ve incelme sağlıyor” dedi. Birimde aynı zamanda Ozon Sauna uygulamasını da kullandıklarını ifade eden Dr. Tünerir, “Hastanın kalp damar sorunu yoksa haftada 3 gün 12 seans Ozon Sauna uygulaması yapıyoruz, hastamız bir kapsülün içine yatırılarak ozon veriliyor, hem cilt oksijenleniyor ve güzelleşiyor hem de zayıflama sağlanıyor” şeklinde konuştu. Kilolu kişilerde bacaklarda diz çevresinde yağlanma olabildiğini dile getiren Tünerir, bunu eritmek için de selülit masajı ve G5 cihazı ile yapılan masajların uygulandığını, bu yöntemin aynı zamanda strese bağlı kilo alımlarını da önlediğini söyledi.



“Kişi zindeleşiyor, ağrıları azalıyor ve daha dinç uyanıyor”

Sağlıklı Zayıflama Birimi’ndeki bütüncül uygulamalarla yalnızca kilo kaybının hedeflenmediğini belirten Tünerir, şunları kaydetti:

“Kısıtlı kalori ile yapılan diyetler belli bir süre sonra yeme ataklarına, yeme bozukluklarına dönüşebiliyor. Burada klasik bir diyet programı değil, uzun vadede sağlıklı beslenmeyi öğreten bir program uyguluyoruz. Hastalarımızda genellikle zorlanmadan 3 ayda 1215 kilo verme sağlanıyor ve aynı zamanda mevcut diğer hastalıklarının da tedavi olduğunu görüyoruz, kolesterolleri düşüyor, tansiyonları, şekerleri normal değerlere geliyor. Birlikte kullanılan, sağlıklı beslenme, akupunktur, andulasyon cihazı, havuz içi egzersizleri, ozon sauna, selülit masajı gibi uygulamalarla kişide kilo verirken sarkma olmuyor, aksine vücudu sıkılaşıyor, cildi güzelleşiyor, hatta kas yapısı da kuvvetleniyor ve dolayısıyla omurga sağlığı da düzenleniyor ve aslında bir tür yenilenme sağlanıyor. 3 aylık seanslar sonrasında kişi, vücudunun zindeleştiğini ağrılarının azaldığını kilo vermede zorlanmadığını ve daha dinç uyandığını anlatıyor.”

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