(ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ihtiyacını karşılan barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştü Suyu çekilen Çatören Barajı havadan görüntülendi Numanoluk mahalle Muhtarı Nazif Ayık: “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ihtiyacını karşılan barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştü Suyu çekilen Çatören Barajı havadan görüntülendi Numanoluk mahalle Muhtarı Nazif Ayık: “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir”

İHA

(ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ihtiyacını karşılan barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştü Suyu çekilen Çatören Barajı havadan görüntülendi Numanoluk mahalle Muhtarı Nazif Ayık: “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir”

Eskişehir’de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan Çatören Barajı’nın su seviyesi ciddi oranda düşerken, suyu çekilen baraj drone ile havadan görüntülendi.
Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı’nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. İlçede bulunan yaklaşık 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Ciddi oranda suyu çekilen ve farklı balık türlerine ev sahipliği yapan baraj drone ile havadan görüntülendi. Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk mahallesinin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

“Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum”
Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Muhtar Ayık, “Bu gölet olarak geçiyor zaten yukarıdan gelen akarsuyu yok. Bu göletleri suyu, kışın kar ve yağmur yağışlarıyla toplanıyor. 2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Yağışların olmaması, kar yağmaması ve sulamanın daha fazla olması sebebiyle düştü. Seyitgazi bölgemizin 3040 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu. Burada sular bir mevki akıyor, bir mevkiden sonra kesiliyor. Barajın da kendine göre ihtiyacı var. Burada balıklar yetiştiriliyor. Balıkları suyu kalması için olan suyu akıtıyorlar, geri kalana ihtiyaç olduğu için akıtılamıyor. Bir haftadan beri yağışlar oluyor ve bu da toprağı ancak ıslattı. Baraja hiçbir etkisi yok. Baraja hiçbir damla su inmedi şu durumda. Çünkü kuraklık var ve bu yaz yağmur yağmadı. Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum” dedi.

“Bu baraj hepimizin barajı”
Baraj çevresine duyarsızca atılan çöpler hakkında da konuşan Ayık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Yol kenarı olmasından dolayı buradan geçerken barajı seyretmek için konaklıyorlar. Giderken çöplerini buraya atıyorlar. Çevremizi koruyalım. Bu baraj hepimizin barajı. Burada Türkiye’nin her tarafına giden balık var. Balıkları etkilememek, onların ölmemesi ve vatandaşa faydalı olması için çöpleri atmamalıyız. Çok uyarmamıza rağmen çöp sorunu çözülmüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Otomobilin sürücüsü: “Olay yerinden korkup kaçtım”
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan ...
Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında (2)
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları ...
Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa ...
Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez adliyede
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez ...
Tepebaşı’nın sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı hazır
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın sürdürülebilir enerji ve iklim eylem ...
Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü Eskişehir’de toprağa verildi Kazada ölen Nezahat Cıbırıoğlu’nun oğlu: “Gözün arkada kalmasın anne”
YEREL HABERLER Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi ...
Başkan Ataç: "Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin lider belediyesi"
YEREL HABERLER Başkan Ataç: "Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda ...
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
YEREL HABERLER ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik ...
Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler: "Onların karnı bizim vicdanımızla doğru orantılı olarak doyuyor"
YEREL HABERLER Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını ...
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher" Kabuğuyla tüketiliyor, reçeli yapılıyor
YEREL HABERLER Şeker hastalarının favorisi "küçük ...
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor Eskişehir seralarında son marullar hasada hazırlanıyor Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Üreticilerimiz seralarında ikinci mahsul olarak üretip, ek bir gelir elde ediyorlar”
YEREL HABERLER Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün ...
Otomobille çarptıkları kadınının ölümüne neden olan 2 kişi serbest
YEREL HABERLER Otomobille çarptıkları kadınının ölümüne neden olan 2 ...
Kadına çarptıktan sonra kaçan şoför serbest
YEREL HABERLER Kadına çarptıktan sonra kaçan şoför serbest
Eskişehir’de acı bekleyiş devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de acı bekleyiş devam ediyor
Trak ile ameliyatsız tedavi mümkün Ağrısız güvenli ve yenilikçi tedavi: Trak
YEREL HABERLER Trak ile ameliyatsız tedavi mümkün Ağrısız güvenli ve ...
Ziraat Mühendisleri Odası'na ‘Yenilikçi Mühendisler’ aday
YEREL HABERLER Ziraat Mühendisleri Odası'na ‘Yenilikçi Mühendisler’ ...
Başkan Ataç’tan Tuzlukçu'ya geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Tuzlukçu'ya geçmiş olsun ziyareti
Fizyomer ve dernekler arasında indirim anlaşmaları imzalandı
YEREL HABERLER Fizyomer ve dernekler arasında indirim anlaşmaları ...
Polis memurunu telsizi ile darp eden sanığa 4 yıla kadar hapis istemi Mütalaada 'telsiz’ silah olarak kabul edildi, savcı mağdurun kamu görevlisi olması nedeniyle cezanın 1 kat ve yüzde sabit iz bıraktığı gerekçesiyle yarı oranında artırılmasını istedi. Olayı gören tanık yaşananları anlattı “Elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük”
YEREL HABERLER Polis memurunu telsizi ile darp eden sanığa 4 yıla ...
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan’dan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan’dan Ataç’a ziyaret
Anadolu Lisesinde koronavirüsle mücadele
YEREL HABERLER Anadolu Lisesinde koronavirüsle mücadele

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.