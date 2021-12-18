Eskişehir’de 100 binde görülen vaka sayısı değişmedi

Eskişehir’de 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 335,72 ile geçen haftaya göre değişiklik göstermedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 410 Aralık arasında kayıtlara geçen 100 binde görülen koronavirüs vaka haritasını açıkladı. 887 bin 475 nüfuslu Eskişehir’de haftalık 100 binde kişide görülen Covid19 vaka sayısı 335,72 ile geçen haftaya göre değişiklik göstermedi. 27 Kasım4 Aralık arasında vaka artışında ilk 10 il arasına giren kentte, bu hafta sayı sabit kaldı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu.
Öte yandan, Eskişehir’de en az 2 doz aşı olan 18 yaş ve üzeri kişilerin nüfusa oranı yüzde 83,6 olarak kayıtlara geçti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.