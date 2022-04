“Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” proje tanıtımı yapıldı Amaç madencilerin iş güvenliği

“Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” projesinin tanıtımı, Eskişehir’de düzenlenen iftar programı ile yapıldı.

Eskişehir ve Kırka’dan gelen misafirler, iş ve işveren temsilcileri ile proje paydaşlarının bir araya geldiği iftar programında projenin tanıtımı yapıldı. Proje izleme uzmanı Murat Çevik, çalışmalar konusunda katılanları bilgilendirdi.

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkan Nurettin Akçul'un Danışmanı Ertuğrul Bayrak; "Avrupa Birliği hibe projesi ile Türkiye’nin her yerinde madencilere iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler vererek, iş sağlığı güvenliği konusunda hassasiyet oluşturmaya çalıştırıyoruz" diye belirtti.

Daha sonra söz alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Cafer Çakmak; ’’Bu programın içerisinde yer almak güzeldi, İş güvenliğinin çocuklardan başladığını gördüm inşallah projenin gelişerek bilinçli bir çalışmanın göz önüne çıkacağının kanaatindeyim"diye belirtti.

Programa katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise, hazırlanan proje ile daha verimli bir çalışma ortamının olacağı umudunu dile getirdi.

Uygulanmakta olan proje ile her yönden sorumluluğun teşviki ile maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının önemi hakkında farkındalık oluşturmak, aileler, yöre halkı, işçi ve işverenler dâhil tüm taraflara güvenli bir ortamı geliştirmek ve güvenlik kültürünün yaşamın her alanına işlenmesinin sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.