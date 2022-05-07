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60 hanelik hobi bahçesi için yıkım kararı çıktı Hobi bahçesindeki yaşam alanları için bir araya geldiler Hayallerinin yıkılmasını engellemek için protesto yaptılar

İHA

60 hanelik hobi bahçesi için yıkım kararı çıktı Hobi bahçesindeki yaşam alanları için bir araya geldiler Hayallerinin yıkılmasını engellemek için protesto yaptılar

Eskişehir’de 60 prefabrik evin bulunduğu ve Odunpazarı Belediyesi tarafından birkaç gün önce yıkılacağı duyurulan hobi bahçesinin sakinleri, kararı protesto etti.
Sarısungur Mahallesi’nde bulunan Botanikkent Hobi Bahçeleri, yıkım kararıyla karşı karşıya. Hobi bahçesinin giriş kapısına 29 Nisan tarihinde Odunpazarı Belediyesi yetkililerince asılan yıkım kararı, alanda yaşayan onlarca kişiyi şoka uğrattı. Yaklaşık 30 dönümden oluşan ve 66 hissedarı olan hobi bahçesinde bulunan 60 adet prefabrik evin yıkım kararı karşısında, bölgede yaşayan vatandaşlar bir araya geldi. 7’den 70’e bir araya gelen hobi bahçesi sakinleri, yıkımın durdurulması için yetkililere seslendi.

“Organik meyve sebze yetiştirmeyi öğrenen evlatlarımıza, torunlarımıza yazık olacak”
Hobi bahçesinde yapısı bulunan kişiler adına konuşan Gökhan Gökçe, toprağın en verimli şekilde kullanıldığını belirtti. İleriki nesillerin toprakla, üretimle birlikte büyüdüğünü belirten Gökçe yaptığı konuşmada, “Binbir zorluklarla aldığımız, gelecek nesillerin toprakla tanıştığı ve tarladan sofraya geç en süreçte ailelerimiz için üretimin merkezi olan hobi bahçelerimiz, bugün yıkım tehlikesi altında. Hobi bahçelerimizde yaz ve kış aylarında meyve, sebzelerimizi üretiyor, tarım arazilerini adeta ilmek ilmek işliyor ayni zamanda yetişme sürecinde de organik tarımın tüm aşamalarında sürecin içinde bizzat bulunuyoruz. Toprağı daha verimli nasıl kullanabiliriz bunun için mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızın ifadeleriyle adeta ‘Ekilmedik yer bırakmamaya’ çalışıyoruz. Ancak gelinen son aşamada 2020 yılındaki yasal düzenlemeyle birlikte Odunpazarı Belediyesi kapılarımıza astığı bildiriyle 9 Mayıs 2022 tarihinde yapılarımızı yıkacağını bildirmekte. Bizler burada sefa sürmek için havuzlu, çift katlı evler yaptırmadık. Bahçemizdeki zirai aletlerimizi, mahsullerimizi koymak, sığınmak ve dinlenmek için bu prefabrik yapıları yaptık. Keza belediyelerin vatandaşlarımıza bu tür ihtiyaçlarını gidermek için şehir merkezlerine yakın yerlere hobi bahçeleri kurduğu herkesçe biliniyorken bizlerin yapılarının yıkılmasının gayesi nedir? Eğer bu yıkım kararı durdurulmazsa biraz olsun toprakla temas eden, organik meyve sebze yetiştirmeyi öğrenen evlatlarımıza, torunlarımıza yazık olacak. Engelli evlatları olan komsularımız var, onlar biraz olsun rehabilite oluyorlardı, bu da artık mümkün olmayacak. Bizler maddi durumu çok iyi olan kimseler değiliz. Kimimiz emekli ikramiyesiyle, kimimiz kenarda köşede yaptığı birikimlerle buraları edindi. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına Odunpazarı Belediyesi'nden yıkım kararının geri alınmasını, ilgili bakanlığımızdan ise bu konuyla alakalı detaylı bir çalışmayla, yapılacak kanuni bir düzenlemede hobi bahçelerimizin af kapsamına alınmasın talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada güzel bir hayatımız vardı bugüne kadar”
Yaşadıkları problem karşısında çaresiz kaldıklarını belirten iki çocuğu olan bir vatandaş ise üzgünlüğünü, “Domateslerimizi ve biberlerimizi üretip, tavuklarımızdan yumurta almaya çalışıyoruz. Çocuklarımız artık eskisi gibi mahallelerde oynayamıyor. Burada güzel bir hayatımız vardı bugüne kadar” diyerek dile getirdi.

“Yıkılırsa benim ve çocuğumun hayalleri yıkılacak”
Çocuklarıyla birlikte hobi bahçesinde geçirilen zamanın daha verimli olduğunu belirten Ali Rıza Yıldırım, 15 yıllık tazminatıyla ailesine yaşam alanı oluşturdu. Yıkım kararının önüne geçilmediği takdirde hem kendisinin hem de çocuğunun hayallerinin yıkılacağını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
“Evde dört duvar arasında oturuyoruz. Bir tane küçük kızımız var. Çocuk geldiği zaman burada tohum ekiyor, meyvenin sebzenin nasıl yetiştiğini görüyor. Biraz tavuğumuz var, onlarla ilgileniyoruz. Burada başka bir amacımız yok. Barınmak ve eşyalarımız koymak için prefabrik bir ev yaptık. Belediye gelip bayram öncesi yıkım kararı astı. Şimdi de onun mücadelesini veriyoruz. Bizim farklı bir amacımız yok. Burada bir paylaşım ve komşuluk var. Gelip burada vakit geçiriyoruz, tarımla uğraşıyoruz ve çocuklarımıza öğretiyoruz. Tek derdimiz bu bizim. Haftada 4 gün buradayız. Tavuklarımız var. Onların yemlerini ve sularını çocuğumuzla birlikte veriyoruz. Çocuğumuz da mutlu oluyor. Diğer türlü dört duvar içinde televizyonla, bilgisayarla, telefonla vakit geçiriyor. Şuraya geldiğimiz zaman huzur doluyoruz. Yıkım kararı bizi üzdü. İnşallah düzenleme yapılır ve hepimiz rahatlarız. Burası milli bir servettir. 1015 milyon liralık yatırım var. Biz hepimiz dişimizden tırnağımızdan artırdık. Ben 15 yıllık tazminatımı verdim buraya. Yıkılırsa benim bütün hayallerim yıkılacak, çocuğumun da hayalleri yıkılacak. Benim derdim bu.”

Engelli bireyler için ayrı bir anlamı var
Alanda bulunan 60 hanede farklı kesimlerden birçok kişi yaşıyor. Gençlerin, yaşlıların ve çocukların yanı sıra engelli bireylerin de kendilerini iyi hissettiği alan için vatandaşın mücadelesi de devam ediyor. Belki de en çok engelli bireyler için anlam taşıyan yaşam alanı hakkında çıkan yıkım kararı karşısında ise gözyaşları tutulamıyor. Hobi bahçesinde yaşayan işitme engelli bir birey ise, işaret dili ile “Evim yok artık. Üzülüyorum. Bu işin çözülmesini istiyorum. Evimizi yıkmasınlar. Çok üzülüyorum” ifadelerini aktardı.
Hobi bahçesinde yaşayan onlarca kişi, yıkım kararının durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Yıkım gününe geri sayım hızla devam ederken, onlarca kişinin gözü kulağı çıkacak olumlu bir sonuçta.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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