Kuyumcu dükkânının içinde gizli diş kliniği

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Eskişehir Günyüzü ilçesinde yapılan ihbar sonucu bir kuyumcu dükkânının içindeki gizli bölmede diş kliniği ortaya çıkartıldı.

Bir kişinin kurduğu gizli klinikte yetkisi ve diploması olmadan diş hekimi gibi diş tedavisi yapıldığı ihbarı üzerine Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği harekete geçti. Polis ekiplerince M.A. ait kuyumcu dükkânında yapılan arama sonucunda, ayrı bir bölümde diş tedavisinde kullanılan araç gereçler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.A. isimli şahıs gerekli işlemler için polis ekiplerince gözaltına alındı.

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