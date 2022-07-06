Eskişehir Adliyesi’nde devir teslim töreni

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2022 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ali Yeldar, Kayseri Bölge Adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Murat İrcal’dan devir teslim törenin ardından görevi teslim aldı.

Yine aynı kararname ile Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Arif Hamdi Sazak da, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Osman Soydal’dan devir teslim törenin ardından görevi teslim aldı.

Tören sonrası İrcal ve Soydal, Eskişehir Adliyesi önünden hâkim ve cumhuriyet savcıları ile adliye personelleri tarafından uğurlandı.

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