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Eşkıya 196. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölümü ile ekrana geldi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO yeni bölümleri ile her Salı akşamı ekrana geliyor. İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölüm özeti...

Eşkıya 196. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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