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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı: Akif köşeye sıkıştı! EDHO 134. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Mesut tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif köşeye sıkıştı. Akif'in bir karar vermesi gerekiyor. Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin beklediği yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacak. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecek. İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüne dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Mesut senin kalemini kırdı!"

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır'ın hayatı tehlikede!

İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır. Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder. Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.

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